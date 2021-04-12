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Большинство россиян хотели бы остаться жить на Земле

Ведомости

67% россиян хотели бы остаться жить на Земле при наличии возможности перебраться в космос, говорится в опросе исследовательского холдинга «Ромир». 13% заявили о желании переселиться на другую планету, 20% опрошенных затруднились ответить.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет. Он приурочен ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля.

По мнению 28% респондентов, Россия является великой космической державой. По 22% опрошенных отметили, что Россия скорее является великой космической державой или постепенно утрачивает этот статус. 17% россиян считают, что Россия уже его утратила.

37% респондентов добавили, что России стоит продолжать освоение космоса без повышения расходов на него. 26% опрошенных выступили за освоение вселенной и повышение расходов на космические программы, 15% считают, что на космические программы стоит тратить минимум средств и усилий.

Ранее по теме: Почти все жители России смогли назвать имя первого космонавта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных