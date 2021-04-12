Большинство россиян хотели бы остаться жить на Земле
67% россиян хотели бы остаться жить на Земле при наличии возможности перебраться в космос, говорится в опросе исследовательского холдинга «Ромир». 13% заявили о желании переселиться на другую планету, 20% опрошенных затруднились ответить.
В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет. Он приурочен ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля.
По мнению 28% респондентов, Россия является великой космической державой. По 22% опрошенных отметили, что Россия скорее является великой космической державой или постепенно утрачивает этот статус. 17% россиян считают, что Россия уже его утратила.
37% респондентов добавили, что России стоит продолжать освоение космоса без повышения расходов на него. 26% опрошенных выступили за освоение вселенной и повышение расходов на космические программы, 15% считают, что на космические программы стоит тратить минимум средств и усилий.