Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Ранее было запрещено забирать за долги племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Теперь же соответствующий перечень будет расширен. В него попадут также те животные, что указаны в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».