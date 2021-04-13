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Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Ведомости

Государственная Дума в третьем, финальном чтении приняла закон, который вносит изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и запрещает изымать у должников их домашних животных по исполнительным документам, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Ранее было запрещено забирать за долги племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Теперь же соответствующий перечень будет расширен. В него попадут также те животные, что указаны в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

По закону, к домашним животным относятся те, что находятся «на содержании владельца-физического лица, под его временным или постоянным надзором», но не в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях или океанариумах. Исключение составляют те звери, которых нельзя содержать дома.

«Негативные последствия изъятия животных у их владельцев наступают как для самих граждан (по статистике 83% граждан считают домашних животных членами своей семьи), так и для животных: органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую не обладают требуемыми условиями для их содержания», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 24 сентября прошлого года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил тогда, что предложенные поправки позволят предотвратить трагедию, которая может произойти, если приставы заберут питомца.

Ранее по теме: В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных за долги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных