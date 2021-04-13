Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги
Государственная Дума в третьем, финальном чтении приняла закон, который вносит изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и запрещает изымать у должников их домашних животных по исполнительным документам, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Ранее было запрещено забирать за долги племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел, используемых для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Теперь же соответствующий перечень будет расширен. В него попадут также те животные, что указаны в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
По закону, к домашним животным относятся те, что находятся «на содержании владельца-физического лица, под его временным или постоянным надзором», но не в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях или океанариумах. Исключение составляют те звери, которых нельзя содержать дома.
«Негативные последствия изъятия животных у их владельцев наступают как для самих граждан (по статистике 83% граждан считают домашних животных членами своей семьи), так и для животных: органы власти и организации, осуществляющие изъятие животных, зачастую не обладают требуемыми условиями для их содержания», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 24 сентября прошлого года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил тогда, что предложенные поправки позволят предотвратить трагедию, которая может произойти, если приставы заберут питомца.