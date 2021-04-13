Путин указал на важность получения «непричесанных» сведений из регионов

«Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — сказал Путин (цитата по ТАСС).