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Путин указал на важность получения «непричесанных» сведений из регионов

Ведомости

Правительство России должно получать объективную, а не «причесанную» информацию о происходящем в регионах страны, заявил глава государства Владимир Путин в ходе посещения координационного центра правительства в Москве.

На сайте Кремля отмечается, что деятельность данного центра «построена на современных цифровых технологиях — системе управления спецпроектами, системе управления рисками социально-экономического развития Российской Федерации, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан, системе анализа данных и других». 

«Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Президент добавил, что координационный центр позволяет реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства. Он подчеркнул, что необходимые сведения должны поступать в соответствующие информационные блоки и использоваться для организации работы. Он выразил надежду, что таким образом будет организована работа по важнейшим направлениям развития России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных