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Франция объявила о приостановке авиасообщения с Бразилией

Ведомости

Власти Франции приняли решение приостановить авиасообщение с Бразилией на неопределенное время в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этой стране, сообщил французский премьер-министр Жан Кастекс во время выступления в Национальном собрании.

«Мы констатируем, что ситуация ухудшается. В связи с этим принято решение приостановить до нового распоряжения все полеты между Бразилией и Францией», — цитирует ТАСС премьера. По его словам, опасность ранее выявленного в Бразилии штамма коронавируса создает реальные трудности в борьбе с пандемией.

По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте в мире по числу случаев коронавируса — 13 517 808. Там уже больше недели регистрируют около 90 тыс. новых случаев ежедневно. Франция находится на четвертой позиции по числу зафиксированных случаев заражения — 5 128 140.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, в ходе которого они обсудили вопрос поставок в Бразилию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также ее производство на территории этой страны.

Ранее по теме: Путин обсудил с президентом Бразилии поставки вакцины «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных