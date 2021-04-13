Франция объявила о приостановке авиасообщения с Бразилией
Власти Франции приняли решение приостановить авиасообщение с Бразилией на неопределенное время в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этой стране, сообщил французский премьер-министр Жан Кастекс во время выступления в Национальном собрании.
«Мы констатируем, что ситуация ухудшается. В связи с этим принято решение приостановить до нового распоряжения все полеты между Бразилией и Францией», — цитирует ТАСС премьера. По его словам, опасность ранее выявленного в Бразилии штамма коронавируса создает реальные трудности в борьбе с пандемией.
По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте в мире по числу случаев коронавируса — 13 517 808. Там уже больше недели регистрируют около 90 тыс. новых случаев ежедневно. Франция находится на четвертой позиции по числу зафиксированных случаев заражения — 5 128 140.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, в ходе которого они обсудили вопрос поставок в Бразилию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также ее производство на территории этой страны.