Франция объявила о приостановке авиасообщения с Бразилией

«Мы констатируем, что ситуация ухудшается. В связи с этим принято решение приостановить до нового распоряжения все полеты между Бразилией и Францией», — цитирует ТАСС премьера. По его словам, опасность ранее выявленного в Бразилии штамма коронавируса создает реальные трудности в борьбе с пандемией.