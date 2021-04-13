Путин удивился отсутствию контроля питания в школах со стороны родителей
Президент России Владимир Путин удивился, что родительские комитеты не допускают до проверки качества питания в школах, передают «РИА Новости».
«Почему-то родительские комитеты очень часто не допускаются до проверок качества питания. Совершенно не понимаю, почему. Я понимаю, что нельзя с улицы в грязных галошах на кухню зайти, понятно, есть определенные санитарные требования», – сказал Путин во время посещения координационного центра правительства.
Это можно организовать должным образом и «точно совершенно» родительские комитеты могут взять под контроль качество питания в школах и организацию этой работы, подчеркнул президент.
Ранее в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.