Путин удивился отсутствию контроля питания в школах со стороны родителей

«Почему-то родительские комитеты очень часто не допускаются до проверок качества питания. Совершенно не понимаю, почему. Я понимаю, что нельзя с улицы в грязных галошах на кухню зайти, понятно, есть определенные санитарные требования», – сказал Путин во время посещения координационного центра правительства.