В Саратовской области упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Марксовском районе Саратовской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«В 17.30 (16.30 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС главного управления МЧС поступило сообщение о падении легкомоторного летательного средства в Марксовском районе между населенными пунктами Подлесное и Михайловка», – говорится в сообщении.
На место происшествия выехала оперативная группа МЧС, упавший объект пока не найден, отметили в ведомстве. Источник ТАСС в экстренных службах со ссылкой на местных жителей сообщил, что самолет упал в водоем. По предварительным данным, самолет занимался сельхозобработкой полей, рассказал «Интерфакс» со ссылкой на источник.