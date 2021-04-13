В Саратовской области упал легкомоторный самолет

На место происшествия выехала оперативная группа МЧС, упавший объект пока не найден, отметили в ведомстве. Источник ТАСС в экстренных службах со ссылкой на местных жителей сообщил, что самолет упал в водоем. По предварительным данным, самолет занимался сельхозобработкой полей, рассказал «Интерфакс» со ссылкой на источник.