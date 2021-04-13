Патриарх Кирилл привился от коронавируса

«Святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», – сказал Легойда. Он не назвал вакцину, которой привился патриарх, но отметил, что тот чувствует себя после вакцинации «очень хорошо». Сегодня в Даниловском монастыре Москвы прошло первое в 2021 г. очное заседание Священного Синода. Все его участники, включая предстоятеля Церкви, были в медицинских масках.