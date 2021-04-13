Патриарх Кирилл привился от коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привился двухкомпонентной российской вакциной от коронавируса в марте, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», – сказал Легойда. Он не назвал вакцину, которой привился патриарх, но отметил, что тот чувствует себя после вакцинации «очень хорошо». Сегодня в Даниловском монастыре Москвы прошло первое в 2021 г. очное заседание Священного Синода. Все его участники, включая предстоятеля Церкви, были в медицинских масках.
Ранее глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион посоветовал россиянам как можно скорее привиться от коронавируса. Он добавил, что возможные побочные эффекты от получения вакцины не идут ни в какое сравнение с теми мучениями, которые претерпевает заболевший человек. Патриарх Кирилл называл пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества.
По данным оперативного штаба на 13 апреля, в России за сутки выявлено 8173 новых случая коронавируса, 9611 человек выздоровели, 338 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заражения и свыше 103 тыс. летальных исходов.