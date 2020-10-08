Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества

«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились ...думать о главном — о спасении души», — сказал патриарх. По его словам, пандемия показывает тщетность всех устремлений современного человека. «Такие события не могут происходить вне божественного промысла», — подчеркнул он