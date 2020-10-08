Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества
Пандемия коронавируса является «последним звонком» для человечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на литургии в храме Александра Невского в Переделкине. Трансляция велась на YouTube-канале Русской православной церкви (РПЦ).
«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились ...думать о главном — о спасении души», — сказал патриарх. По его словам, пандемия показывает тщетность всех устремлений современного человека. «Такие события не могут происходить вне божественного промысла», — подчеркнул он
Ранее патриарх Кирилл сообщил, что ушел на карантин после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Он отметил, что посчитал невозможным подвергать окружающих опасности заражения.
В конце сентября глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион посоветовал россиянам в эфире телеканала «Россия 24» как можно скорее привиться от коронавируса. Он добавил, что возможные побочные эффекты от получения вакцины не идут ни в какое сравнение с теми мучениями, которые претерпевает заболевший человек.
По данным оперштаба, в России третьи сутки подряд дневной прирост заболевших коронавирусом превышает 11 000 человек, 8 октября он достиг 11 493. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. Умер за сутки 191 заболевший.