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Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества

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Пандемия коронавируса является «последним звонком» для человечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на литургии в храме Александра Невского в Переделкине. Трансляция велась на YouTube-канале Русской православной церкви (РПЦ).

«Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились ...думать о главном — о спасении души», — сказал патриарх. По его словам, пандемия показывает тщетность всех устремлений современного человека. «Такие события не могут происходить вне божественного промысла», —  подчеркнул он

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что ушел на карантин после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Он отметил, что посчитал невозможным подвергать окружающих опасности заражения.

В конце сентября глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион посоветовал россиянам в эфире телеканала «Россия 24» как можно скорее привиться от коронавируса. Он добавил, что возможные побочные эффекты от получения вакцины не идут ни в какое сравнение с теми мучениями, которые претерпевает заболевший человек.

По данным оперштаба, в России третьи сутки подряд дневной прирост заболевших коронавирусом превышает 11 000 человек, 8 октября он достиг 11 493. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. Умер за сутки 191 заболевший.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных