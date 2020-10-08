Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

Глава РПЦ назвал пандемию коронавируса серьезным испытанием, «которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия». «Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по промыслу Вседержителя», — подчеркнул он.