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Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус, об этом он сообщил в поздравительном послании настоятелю и братии Троице-Сергиевой лавры по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», — цитирует патриарха пресс-служба. Он отметил, что посчитал невозможным подвергать окружающих опасности заражения.

Глава РПЦ назвал пандемию коронавируса серьезным испытанием, «которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия». «Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по промыслу Вседержителя», — подчеркнул он.

В начале апреля РПЦ решила проверить всех послушников московских монастырей на коронавирус. Позже организация сообщила о выявлении коронавируса у 18 клириков Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных