Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус, об этом он сообщил в поздравительном послании настоятелю и братии Троице-Сергиевой лавры по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.
«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», — цитирует патриарха пресс-служба. Он отметил, что посчитал невозможным подвергать окружающих опасности заражения.
Глава РПЦ назвал пандемию коронавируса серьезным испытанием, «которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия». «Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по промыслу Вседержителя», — подчеркнул он.
В начале апреля РПЦ решила проверить всех послушников московских монастырей на коронавирус. Позже организация сообщила о выявлении коронавируса у 18 клириков Москвы.