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Вратаря «Локомотива» Гильерме оштрафовали и дисквалифицировали на два матча

Ведомости

Вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) и оштрафовали на 50 тыс. руб. за провокацию в адрес болельщиков столичного «Спартака», сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

«За использование Гилерме оскорбительных жестов в адрес зрителей – дисквалификация на два матча РПЛ и штраф 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц (цитата по «РИА Новости»). Таким образом, Гилерме пропустит домашний матч с «Ростовом» 17 апреля и выездную встречу с «Тамбовом» 24 апреля.

За оскорбления Гилерме болельщиками «Спартака» футбольный клуб наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно и штрафом в 500 тыс. руб., рассказал Григорьянц.

11 марта «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура РПЛ. По ходу игры делегат встречи зафиксировал оскорбительные выражения болельщиков красно-белых в адрес Гильерме. Голкипер, в свою очередь, демонстрировал фанатам противника неприличные жесты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных