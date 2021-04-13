Вратаря «Локомотива» Гильерме оштрафовали и дисквалифицировали на два матча
Вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) и оштрафовали на 50 тыс. руб. за провокацию в адрес болельщиков столичного «Спартака», сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
«За использование Гилерме оскорбительных жестов в адрес зрителей – дисквалификация на два матча РПЛ и штраф 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц (цитата по «РИА Новости»). Таким образом, Гилерме пропустит домашний матч с «Ростовом» 17 апреля и выездную встречу с «Тамбовом» 24 апреля.
За оскорбления Гилерме болельщиками «Спартака» футбольный клуб наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно и штрафом в 500 тыс. руб., рассказал Григорьянц.
11 марта «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура РПЛ. По ходу игры делегат встречи зафиксировал оскорбительные выражения болельщиков красно-белых в адрес Гильерме. Голкипер, в свою очередь, демонстрировал фанатам противника неприличные жесты.