Вратаря «Локомотива» Гильерме оштрафовали и дисквалифицировали на два матча

«За использование Гилерме оскорбительных жестов в адрес зрителей – дисквалификация на два матча РПЛ и штраф 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц (цитата по «РИА Новости»). Таким образом, Гилерме пропустит домашний матч с «Ростовом» 17 апреля и выездную встречу с «Тамбовом» 24 апреля.