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Промес снова станет игроком «Спартака»

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Нидерландский футболист Квинси Промес снова станет игроком московского «Спартака», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Квинси Промес прилетел в Москву, чтобы вновь стать игроком «Спартака», – говорится в сообщении. После углубленного медицинского обследования с ним будет подписан долгосрочный контракт. Пресс-конференция с футболистом состоится 25 февраля, рассказали в «Спартаке».

Ранее Промес играл за нидерландский футбольный клуб «Аякс», контракт футболиста с ним был заключен до июня 2024 г. «Спартак» и «Аякс» согласовали трансферный сбор в размере 8,5 млн евро, при этом сумма может быть увеличена до 11 млн евро, следует из сообщения на сайте нидерландского клуба.

Промес родился в Амстердаме 4 января 1992 г. и играл в молодежной академии «Аякса» с 10 лет. Нападающий покинул клуб в 2008 г. Он играл за HFC Haarlem, Go Ahead Eagles и FC Twente, а в 2014 г. впервые перешел в московский «Спартак».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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