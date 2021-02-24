Промес снова станет игроком «Спартака»

Промес родился в Амстердаме 4 января 1992 г. и играл в молодежной академии «Аякса» с 10 лет. Нападающий покинул клуб в 2008 г. Он играл за HFC Haarlem, Go Ahead Eagles и FC Twente, а в 2014 г. впервые перешел в московский «Спартак».