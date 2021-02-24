Промес снова станет игроком «Спартака»
Нидерландский футболист Квинси Промес снова станет игроком московского «Спартака», сообщила пресс-служба футбольного клуба.
«Квинси Промес прилетел в Москву, чтобы вновь стать игроком «Спартака», – говорится в сообщении. После углубленного медицинского обследования с ним будет подписан долгосрочный контракт. Пресс-конференция с футболистом состоится 25 февраля, рассказали в «Спартаке».
Ранее Промес играл за нидерландский футбольный клуб «Аякс», контракт футболиста с ним был заключен до июня 2024 г. «Спартак» и «Аякс» согласовали трансферный сбор в размере 8,5 млн евро, при этом сумма может быть увеличена до 11 млн евро, следует из сообщения на сайте нидерландского клуба.
Промес родился в Амстердаме 4 января 1992 г. и играл в молодежной академии «Аякса» с 10 лет. Нападающий покинул клуб в 2008 г. Он играл за HFC Haarlem, Go Ahead Eagles и FC Twente, а в 2014 г. впервые перешел в московский «Спартак».