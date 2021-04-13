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В Турции ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Турция на две недели ужесточает связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 среди населения, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телеобращения к гражданам.

«Междугородние поездки не будут разрешены во время комендантского часа, за исключением обязательных ситуаций. Вновь введено ограничение на использование городского общественного транспорта для лиц старше 65 и младше 18 лет», — приводит выдержки из речи Эрдогана телеканал NTV. Сам комендантский час в будние дни теперь будет начинаться в 19:00, а не в 21:00, как раньше. Заканчиваться — в 5:00. 

Вдобавок ограничения накладываются на работу ресторанов: они смогут готовить блюда на вынос или доставлять их на дом. Эрдоган объяснил, что рост количества заражений коронавирусом зафиксирован в 58 из 81 провинций Турции, включая Стамбул, Анкару, Анталью и Муглу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, за сутки в Турции выявили 54 562 новых случая коронавируса. Это четвертое по величине значение показателя за все время пандемии. Максимум был зафиксирован 9 апреля — 55 941 случай. Умерли от COVID-19 в стране 34 182 жителя. Общее число заболевших достигло 3 903 573. Таким образом, Турция занимает седьмое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом граждан. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных