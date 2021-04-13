В Турции ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

«Междугородние поездки не будут разрешены во время комендантского часа, за исключением обязательных ситуаций. Вновь введено ограничение на использование городского общественного транспорта для лиц старше 65 и младше 18 лет», — приводит выдержки из речи Эрдогана телеканал NTV. Сам комендантский час в будние дни теперь будет начинаться в 19:00, а не в 21:00, как раньше. Заканчиваться — в 5:00.