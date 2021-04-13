Ростуризм разъяснил порядок действий для купивших путевки в Турцию
Туристы, которые купили путевки в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, могут изменить направление для путешествия на те же даты, сообщил Ростуризм.
«Если вы купили путевку в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, обсудите с вашим турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты», – говорится в сообщении. Поездку также можно перенести на более поздние даты или отменить.
В ведомстве напомнили, что прекращение авиасообщения между странами является случаем, когда турист не может отправиться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам. Для возврата средств за путевку он должен предоставить турагенту письменное заявление, которое тот впоследствии передаст туроператору. «Туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде», – подчеркнули в Ростуризме.
Так как авиасообщение с Турцией и Танзанией приостанавливается с 15 апреля, отмена туров с вылетом 13 и 14 апреля не попадает под страховой случай. В этой ситуации следует связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки. Самостоятельные путешественники могут связаться с отелем и авиакомпанией. «Каждая компания устанавливает свои правила: например, «Аэрофлот» позволит без штрафа вернуть билеты, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня, а S7 предлагает оформить возврат билета без штрафа для туристов, вылетающих в Турцию 13 и 14 апреля», – рассказали в ведомстве.
В опубликованной Ростуризмом памятке также содержатся рекомендации для тех, кто находится в Турции и Танзании в данный момент, в том числе тех, кто хочет вернуться домой раньше.
Вчера Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня.