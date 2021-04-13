Ростуризм разъяснил порядок действий для купивших путевки в Турцию

Так как авиасообщение с Турцией и Танзанией приостанавливается с 15 апреля, отмена туров с вылетом 13 и 14 апреля не попадает под страховой случай. В этой ситуации следует связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки. Самостоятельные путешественники могут связаться с отелем и авиакомпанией. «Каждая компания устанавливает свои правила: например, «Аэрофлот» позволит без штрафа вернуть билеты, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня, а S7 предлагает оформить возврат билета без штрафа для туристов, вылетающих в Турцию 13 и 14 апреля», – рассказали в ведомстве.