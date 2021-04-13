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МИД раскритиковал решение Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима» в океан

Ведомости

МИД России выражает серьезную озабоченность в связи с решением правительства Японии сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан, не проведя консультации с соседними государствами, следует из заявления официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан», – сказала Захарова.

Она отметила, что официальная информация Японии по этому вопросу недостаточна и не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона. Официальный представитель МИД выразила надежду, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс.

«Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства», – резюмировала Захарова.

Ранее Kyodo со ссылкой на пресс-службу правительства Японии сообщило, что кабмин решил сбросить в океан накопившуюся радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO в 2023 г. В правительстве заверили, что концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов». В то же время Национальная федерация рыболовных кооперативов назвала неприемлемым сброс радиоактивной воды в океан.

Ранее по теме: Власти Японии решили сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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