МИД раскритиковал решение Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима» в океан

Ранее Kyodo со ссылкой на пресс-службу правительства Японии сообщило, что кабмин решил сбросить в океан накопившуюся радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO в 2023 г. В правительстве заверили, что концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее чем 1/40 от национальных стандартов». В то же время Национальная федерация рыболовных кооперативов назвала неприемлемым сброс радиоактивной воды в океан.