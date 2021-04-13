Атакованный Ираном израильский корабль продолжил движение

Согласно сообщениям израильских СМИ, ответственность за нападение лежит на Иране. Судно, следовавшее из ОАЭ в Кувейт, подверглось ракетному обстрелу, однако ему был нанесен незначительный ущерб и оно смогло продолжить движение. При этом представитель судовладельческой компании заявил, что ущерба не было вообще, а корабль продолжил движение.