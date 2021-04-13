Атакованный Ираном израильский корабль продолжил движение
Принадлежащий израильской компании грузовой корабль Hyperion Ray попал под обстрел недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пишет The Times of Israel. По данным издания, это уже третья подобная атака в течение последних месяцев.
Согласно сообщениям израильских СМИ, ответственность за нападение лежит на Иране. Судно, следовавшее из ОАЭ в Кувейт, подверглось ракетному обстрелу, однако ему был нанесен незначительный ущерб и оно смогло продолжить движение. При этом представитель судовладельческой компании заявил, что ущерба не было вообще, а корабль продолжил движение.
Издание отмечает, что в течение последних месяцев не менее двух кораблей, принадлежащих Израилю, были атакованы, предположительно, Ираном. Первая атака произошла в Оманском заливе, второе судно подверглось атаке по пути в Индию.
11 апреля на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария, которая привела к тому, что на ядерном объекте отключилось электричество. Впоследствии иранские власти обвинили Израиль в саботаже объекта и пообещали ответить.