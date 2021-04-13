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Атакованный Ираном израильский корабль продолжил движение

Ведомости

Принадлежащий израильской компании грузовой корабль Hyperion Ray попал под обстрел недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пишет The Times of Israel. По данным издания, это уже третья подобная атака в течение последних месяцев.

Согласно сообщениям израильских СМИ, ответственность за нападение лежит на Иране. Судно, следовавшее из ОАЭ в Кувейт, подверглось ракетному обстрелу, однако ему был нанесен незначительный ущерб и оно смогло продолжить движение. При этом представитель судовладельческой компании заявил, что ущерба не было вообще, а корабль продолжил движение.

Издание отмечает, что в течение последних месяцев не менее двух кораблей, принадлежащих Израилю, были атакованы, предположительно, Ираном. Первая атака произошла в Оманском заливе, второе судно подверглось атаке по пути в Индию.

11 апреля на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария, которая привела к тому, что на ядерном объекте отключилось электричество. Впоследствии иранские власти обвинили Израиль в саботаже объекта и пообещали ответить.

Ранее по теме: Во взрыве на иранском объекте подозревают спецслужбы Израиля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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