Приставы сообщили о выселении жителей Среднеуральского монастыря
Суд запретил людям находиться и проживать в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого был арестованный и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий. Из обители приставы начали выселять ее жителей, сообщили в региональном управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Основанием для решения названы нарушения градостроительного, санитарного законодательства и пожарной безопасности, «создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса».
В управлении ФССП заявили, что сотрудники службы уже выехали в монастырь для обеспечения решения суда и выселения граждан из монастыря. «Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда», — заверили в службе.
Для людей, которые должны покинуть обитель, приготовили номера на базе отдыха в Екатеринбурге, сообщил «Интерфаксу» специалист министерства общественной безопасности региона Сергей Пермяков.
В 2002 г. Сергий был назначен духовником Среднеуральского монастыря. Летом 2020 г. он сместил настоятельницу монастыря Варвару и фактически захватил обитель. Позже церковный суд лишил Сергия сана. 7 июля суд оштрафовал его на 90 тыс. руб. за распространение фейков о коронавирусе. Этому предшествовало заявление Сергия о том, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и его проклятия в сторону тех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.
В феврале в Среднеуральском монастыре прошли обыски. Их проводили до полусотни сотрудников Росгвардии. До этого, в конце декабря 2020 г., ОМОН взял монастырь штурмом и задержал экс-схиигумена. Сейчас он находится в московском СИЗО. Ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК).