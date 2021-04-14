Приставы сообщили о выселении жителей Среднеуральского монастыря

В 2002 г. Сергий был назначен духовником Среднеуральского монастыря. Летом 2020 г. он сместил настоятельницу монастыря Варвару и фактически захватил обитель. Позже церковный суд лишил Сергия сана. 7 июля суд оштрафовал его на 90 тыс. руб. за распространение фейков о коронавирусе. Этому предшествовало заявление Сергия о том, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и его проклятия в сторону тех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.