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Приставы сообщили о выселении жителей Среднеуральского монастыря

Ведомости

Суд запретил людям находиться и проживать в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого был арестованный и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий. Из обители приставы начали выселять ее жителей, сообщили в региональном управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Основанием для решения названы нарушения градостроительного, санитарного законодательства и пожарной безопасности, «создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса».

В управлении ФССП заявили, что сотрудники службы уже выехали в монастырь для обеспечения решения суда и выселения граждан из монастыря. «Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда», — заверили в службе.

Для людей, которые должны покинуть обитель, приготовили номера на базе отдыха в Екатеринбурге, сообщил «Интерфаксу» специалист министерства общественной безопасности региона Сергей Пермяков.

В 2002 г. Сергий был назначен духовником Среднеуральского монастыря. Летом 2020 г. он сместил настоятельницу монастыря Варвару и фактически захватил обитель. Позже церковный суд лишил Сергия сана. 7 июля суд оштрафовал его на 90 тыс. руб. за распространение фейков о коронавирусе. Этому предшествовало заявление Сергия о том, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и его проклятия в сторону тех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.

В феврале в Среднеуральском монастыре прошли обыски. Их проводили до полусотни сотрудников Росгвардии. До этого, в конце декабря 2020 г., ОМОН взял монастырь штурмом и задержал экс-схиигумена. Сейчас он находится в московском СИЗО. Ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК).

Ранее по теме: Уголовное дело против схимонаха Сергия может поставить точку в его публичной деятельности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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