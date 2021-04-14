Фармпроизводители заявили о риске дефицита лекарств из-за нового механизма госзакупок
При введении правила «второй лишний» при госзакупках лекарств, планируемом в правительстве, может образоваться дефицит медикаментов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Объединения отечественных фармпроизводителей и Всероссийского союза пациентов (ВСП) в кабмин, где источники издания подтвердили получение обращения.
Предлагаемый Минпромторгом порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС, чтобы обеспечить независимость от импортных поставок. В то же время фармпроизводители и потребители предупредили правительство, что это может привести к дефициту медикаментов. Авторы обращения отмечают, что уже действующий механизм «третий лишний» привел к снижению доступности востребованных лекарств, из-за чего летом 2020 года их пришлось дозакупать напрямую распоряжениями правительства.
«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения», — пояснила газете исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган. В ВСП также высказались против введения нового механизма госзакупок лекарств.
«Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», — объяснил ненужность нового механизма сопредседатель ВСП Юрий Жулев, подписавший обращение в правительство.
Сейчас в госзакупках действует так называемое правило «третий лишний». По нему иностранный производитель лекарств не допускается на торги, если на аукцион выходят хотя бы два производителя из стран ЕАЭС. Из-за выявленных побочных эффектов при использовании российских дженериков для лечения онкобольных детей правительство в 2020 г. сняло эти ограничения для закупки девяти препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).