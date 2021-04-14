Фармпроизводители заявили о риске дефицита лекарств из-за нового механизма госзакупок

Предлагаемый Минпромторгом порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС, чтобы обеспечить независимость от импортных поставок. В то же время фармпроизводители и потребители предупредили правительство, что это может привести к дефициту медикаментов. Авторы обращения отмечают, что уже действующий механизм «третий лишний» привел к снижению доступности востребованных лекарств, из-за чего летом 2020 года их пришлось дозакупать напрямую распоряжениями правительства.