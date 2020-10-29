Система госзакупок не справляется с лекарствами

При этом доля «сорванных» процедур, не приведших к заключению контракта, выросла по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза. Одна из главных причин срывов – слишком низкие, по мнению фармацевтов, закупочные цены на лекарства. Недавно несколько крупных фармацевтических компаний предупредили Минпромторг об отказе от выпуска некоторых препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, из-за низкой максимально допустимой цены. К примеру, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г «Биосинтеза» – 10,1 руб. при себестоимости 16,46 руб. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг компания может продавать по цене до 12,05 руб., а производство обходится в 17,21 руб. То, что в системе госзакупок лекарственных препаратов возникли серьезные проблемы, уже признали чиновники. «В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарств в будущем Минздравом России разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты», – говорится в сообщении министерства.