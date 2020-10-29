Система госзакупок не справляется с лекарствами

Система госзакупок не справляется с лекарствамиПоставки 4,5 млн лекарственных препаратов задержаны на 216 дней
В России назревает лекарственный кризис. О дефиците лекарств в аптеках все чаще сообщается в социальных сетях. В интернете стали даже обмениваться таблетками. По данным НМИЦ гематологии, в число дефицитных сейчас входят 26 жизненно важных препаратов. Онкологи отмечают, что невероятно трудно достать лекарства, без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна. Специалисты НИУ ВШЭ в своем новом исследовании подтвердили: в Иркутской области есть проблемы со своевременной поставкой противоопухолевого препарата энзалутамид, Москва не получила вовремя противоопухолевые препараты ривароксабан, олапариб и дабрафениб, в Красноярском крае нарушены сроки поставки онкологического пембролизумаба.
«Поставка 4,5 млн лекарственных препаратов суммарно задержана на 216 дней», – констатируют эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Дефицит лекарств закономерно приводит и к росту цен на них. Так, по данным Росстата, в сентябре этого года по сравнению с прошлым цены на медикаменты выросли на 8,8%. За девять месяцев этого года лекарственная инфляция составила 6,2%. В октябре, по данным опроса ООО «ИнФОМ», проведенного по заказу Банка России, лекарства и медикаменты заняли 2-е место в рейтинге роста цен на товары и услуги (после мяса).
По мнению заместителя директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константина Головщинского, основными причинами дефицита медикаментов сегодня выступают сбои в работе системы маркировки и проблемы с госзакупками. «На рынке лекарственного обеспечения как в госпитальном, так и в амбулаторном сегментах именно сейчас мы наблюдаем идеальный шторм: соединение краткосрочных и среднесрочных негативных трендов и проблем», – говорит эксперт.
К краткосрочным негативным факторам можно отнести скачок спроса на лекарственные средства в связи с пандемией и сбои в работе системы маркировки. «Проблемы, которые появились на среднесрочном горизонте: принцип «третий лишний» в закупках лекарственных средств (введен в ноябре 2015 г.), переход на методику определения начальной максимальной цены на лекарственные препараты ЖНВЛП на основе минимальных цен (так называемая система референтных цен, введена в 2017 г.), правила закона о госзакупках 44-ФЗ, которые предписывают закупки препаратов только на аукционах», – перечисляет Головщинский.
С системой маркировки правительство разобралось – Минпромторг временно перевел ее на уведомительный режим работы. Как признал глава ведомства Денис Мантуров, дистрибуторы лекарств и ряд аптечных организаций оказались технически не готовы к работе с маркированными препаратами, что на фоне повышенного спроса привело к исчезновению лекарств с аптечных полок. Уведомительный порядок существенно смягчил ситуацию.
Однако проблемы с организацией госзакупок решить гораздо сложнее. «Анализ закупок лекарственных препаратов в 2019 и 2020 гг. демонстрирует критически низкие показатели конкуренции и экономии в таких процедурах», – указывают специалисты НИУ ВШЭ в мониторинге закупок лекарственных препаратов в 2019–2020 гг. В этом году из 100 самых крупных электронных аукционов на закупку жизненно необходимых лекарственных препаратов с общей суммой контрактов (НМЦК) в 43,1 млрд руб. 94 не состоялись. В стоимостном выражении доля несостоявшихся закупок составила 97,8%. Уровень конкуренции на электронных аукционах (ЭА) по закупке лекарств – один из самых низких: 1,6 заявки против 2,8 по всем ЭА. «Доля несостоявшихся ЭА в закупках лекарств выше, чем в остальных, проводимых по 44-ФЗ», – утверждают авторы исследования.
При этом доля «сорванных» процедур, не приведших к заключению контракта, выросла по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза. Одна из главных причин срывов – слишком низкие, по мнению фармацевтов, закупочные цены на лекарства. Недавно несколько крупных фармацевтических компаний предупредили Минпромторг об отказе от выпуска некоторых препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, из-за низкой максимально допустимой цены. К примеру, предельная цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г «Биосинтеза» – 10,1 руб. при себестоимости 16,46 руб. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг компания может продавать по цене до 12,05 руб., а производство обходится в 17,21 руб. То, что в системе госзакупок лекарственных препаратов возникли серьезные проблемы, уже признали чиновники. «В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарств в будущем Минздравом России разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты», – говорится в сообщении министерства.
По мнению Головщинского, ключевой ошибкой системы госзакупок лекарств является неправильное целеполагание. «Основная задача госзакупок – стимулировать долгосрочную конкуренцию и обеспечить пациентов качественными лекарствами, а задачи развития отечественной фармацевтической индустрии и сокращения расходов носят подчиненный характер, – уверен эксперт. – Результатом подмены целей стал меньший уровень конкуренции между поставщиками в сегменте лекарственных средств, чем в целом в системе госзакупок». Кстати, в долгосрочной перспективе это неизбежно замедлит развитие отечественной фармацевтической промышленности, добавляет Головщинский.
Кроме того, сам используемый при госзакупках лекарств формат аукциона с единственным победителем также обостряет риски дефицита медикаментов – внезапный рост спроса застает систему здравоохранения врасплох в связи с тем, что производственные мощности сокращаются. «В том же случае, когда дизайн процедуры допускает нескольких победителей, растет и надежность поставок, и уровень конкуренции. Применение мультисорсинга в закупках лекарственных средств демонстрирует хорошие показатели на примерах Италии и Великобритании», – отмечает экономист.