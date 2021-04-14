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Адвокат сообщил об обыске в студенческом издании DOXA

Ведомости

Следственный комитет провел обыск в редакции независимого студенческого журнала DOXA, были задержаны нескольких его сотрудников, сообщил адвокат одного из задержанных Владимира Метелкина Сергей Тельнов.

«Обыск был проведен утром. После этого были задержаны несколько человек. Среди них мой подзащитный Владимир Метелкин. Я выехал к нему», — цитирует ТАСС адвоката, который подчеркнул, что пока не знает, в рамках какого уголовного дела прошел обыск.

Как рассказал собеседник агентства, близкий к следствию, среди задержанных, помимо Метелкина, — Армен Арамян и Наталья Тышкевич. Как сообщило само издание в Telegram-канале, кроме обысков в самом издании, следователи также пришли домой к указанным редакторам, они не выходят на связь.

DOXA — независимый студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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