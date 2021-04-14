Адвокат сообщил об обыске в студенческом издании DOXA
Следственный комитет провел обыск в редакции независимого студенческого журнала DOXA, были задержаны нескольких его сотрудников, сообщил адвокат одного из задержанных Владимира Метелкина Сергей Тельнов.
«Обыск был проведен утром. После этого были задержаны несколько человек. Среди них мой подзащитный Владимир Метелкин. Я выехал к нему», — цитирует ТАСС адвоката, который подчеркнул, что пока не знает, в рамках какого уголовного дела прошел обыск.
Как рассказал собеседник агентства, близкий к следствию, среди задержанных, помимо Метелкина, — Армен Арамян и Наталья Тышкевич. Как сообщило само издание в Telegram-канале, кроме обысков в самом издании, следователи также пришли домой к указанным редакторам, они не выходят на связь.
DOXA — независимый студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России.