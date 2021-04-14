Адвокат сообщил об обыске в студенческом издании DOXA

«Обыск был проведен утром. После этого были задержаны несколько человек. Среди них мой подзащитный Владимир Метелкин. Я выехал к нему», — цитирует ТАСС адвоката, который подчеркнул, что пока не знает, в рамках какого уголовного дела прошел обыск.