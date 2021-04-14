Умер телеведущий Олег Марусев

Олег Марусев — заслуженный артист России, актер Театра Луны. преподаватель Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино». Он проработал на телевидении 35 лет (с 1971 по 2006 год) и вел такие передачи как «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни», «Концерт после концерта» и другие.