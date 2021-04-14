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Умер телеведущий Олег Марусев

Ведомости

Актер и телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил актер Станислав Садальский.

«Ушел Олег. Мне звонит Валерия Гущина из гильдии Актеров кино и рыдает... сообщает скорбную вещь, я в оцепенении», — написал Садальский в Instagram.

Олег Марусев — заслуженный артист России, актер Театра Луны. преподаватель Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино». Он проработал на телевидении 35 лет (с 1971 по 2006 год) и вел такие передачи как «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни», «Концерт после концерта» и другие.

Он сыграл роли в таких фильмах, как «Графиня де Монсоро», «Кто, если не мы», «Неотложка», «Очарование зла», «Лифт» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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