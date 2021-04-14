Умер телеведущий Олег Марусев
Актер и телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил актер Станислав Садальский.
«Ушел Олег. Мне звонит Валерия Гущина из гильдии Актеров кино и рыдает... сообщает скорбную вещь, я в оцепенении», — написал Садальский в Instagram.
Олег Марусев — заслуженный артист России, актер Театра Луны. преподаватель Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино». Он проработал на телевидении 35 лет (с 1971 по 2006 год) и вел такие передачи как «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни», «Концерт после концерта» и другие.
Он сыграл роли в таких фильмах, как «Графиня де Монсоро», «Кто, если не мы», «Неотложка», «Очарование зла», «Лифт» и др.