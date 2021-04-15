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В Дании 37 человек потребовали компенсаций за осложнения после прививок от COVID-19

Ведомости

В Дании 37 человек, большая часть которых вакцинировались препаратом от AstraZeneca, а также Pfizer/BioNTech, подали судебные иски из-за побочных эффектов, заявили в Датской ассоциации страхования пациентов, сообщает Jyllands-Posten.

В ассоциации уточнили, что 29 исков поступили от людей, вакцинированных препаратом компании AstraZeneca, еще восемь заявок касаются вакцины Pfizer — BioNTech. Еще один иск подал родственник погибшего после прививки. Причиной его смерти стал тромб. В ассоциации допускают, что количество исков возрастет, так как минимум одним компонентом вакцины привились более миллиона датчан.

Накануне Управление здравоохранения Дании подтвердило решение отказаться от вакцинации препаратом AstraZeneca, таким образом, Дания стала первой страной, полностью отказавшейся от препарата британско-шведской компании. Кроме того, власти Дании также пока решили не использовать только что поступивший в страну препарат компании Johnson & Johnson (J&J). Разрешены и используются в стране две вакцины: от Pfizer/BioNTech и Moderna.

В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из них повлекли смерть привившихся. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили ее. 

Ранее по теме: Власти Дании подтвердили отказ от вакцины AstraZeneca
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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