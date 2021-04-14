Власти Дании подтвердили отказ от вакцины AstraZeneca
Управление здравоохранения Дании подтвердило решение отказаться от вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщил глава управления Сёрен Брустрём на пресс-конференции.
«Национальный совет здравоохранения согласен с тем, что, в принципе, преимущества вакцины перевешивают недостатки, но решение было принято потому, что существует известный небольшой риск серьезных побочных эффектов. Если бы мы были в середине третьей волны, «я бы без колебаний использовал вакцину», — приводит слова Брустрёма датская газета Politiken.
Кроме того, власти Дании также пока решили не использовать только что поступивший в страну препарат компании Johnson & Johnson (J&J). По данным издания, Национальный совет здравоохранения будет следить за оценкой риска указанной вакцины, которую осуществляют, в частности, американские и европейские фармацевтические органы. В настоящее время в Дании используются две вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.
Ранее вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson рекомендовало прекратить управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) из-за образования тромбов у шести привитых.
Ряд стран также сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca. Связь между препаратом и тромбозом подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. Прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили ее.