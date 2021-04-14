Власти Дании подтвердили отказ от вакцины AstraZeneca

Кроме того, власти Дании также пока решили не использовать только что поступивший в страну препарат компании Johnson & Johnson (J&J). По данным издания, Национальный совет здравоохранения будет следить за оценкой риска указанной вакцины, которую осуществляют, в частности, американские и европейские фармацевтические органы. В настоящее время в Дании используются две вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.