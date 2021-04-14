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Власти Дании подтвердили отказ от вакцины AstraZeneca

Ведомости

Управление здравоохранения Дании подтвердило решение отказаться от вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщил глава управления Сёрен Брустрём на пресс-конференции.

«Национальный совет здравоохранения согласен с тем, что, в принципе, преимущества вакцины перевешивают недостатки, но решение было принято потому, что существует известный небольшой риск серьезных побочных эффектов. Если бы мы были в середине третьей волны, «я бы без колебаний использовал вакцину», — приводит слова Брустрёма датская газета Politiken.

Кроме того, власти Дании также пока решили не использовать только что поступивший в страну препарат компании Johnson & Johnson (J&J). По данным издания, Национальный совет здравоохранения будет следить за оценкой риска указанной вакцины, которую осуществляют, в частности, американские и европейские фармацевтические органы. В настоящее время в Дании используются две вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson рекомендовало прекратить управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) из-за образования тромбов у шести привитых.

Ряд стран также сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca. Связь между препаратом и тромбозом подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. Прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили ее. 

Ранее по теме: В США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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