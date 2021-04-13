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В США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

Ведомости

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало временно прекратить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson после образования тромбов у шести привитых, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным FDA, на данный момент прививку получили более 6,8 млн жителей США. При этом у шести женщин от 18 до 48 лет спустя 6-13 дней после вакцинации возникли тромбы «специфического типа» в сочетании с низким уровнем тромбоцитов крови. Ввиду этого Центр по контролю заболеваемости США (CDC) 14 апреля соберет заседание Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) для оценки данных случаев и их потенциальной значимости. 

«FDA рассмотрит этот анализ, поскольку оно также расследует эти случаи. До тех пор, пока этот процесс не будет завершен, мы рекомендуем приостановить использование данной вакцины из-за чрезмерной осторожности», — говорится в заявлении. При этом отмечается, что подобные побочные эффекты пока встречаются крайне редко. 

Вакцина Johnson & Johnson стала первой однокомпонентной вакциной от коронавируса, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также препарат одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).  

Ранее ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca. Связь между препаратом и тромбозом подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили ее. 

Ранее по теме: ВОЗ рекомендовала применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных