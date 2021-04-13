В США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

По данным FDA, на данный момент прививку получили более 6,8 млн жителей США. При этом у шести женщин от 18 до 48 лет спустя 6-13 дней после вакцинации возникли тромбы «специфического типа» в сочетании с низким уровнем тромбоцитов крови. Ввиду этого Центр по контролю заболеваемости США (CDC) 14 апреля соберет заседание Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) для оценки данных случаев и их потенциальной значимости.