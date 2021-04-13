В США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало временно прекратить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson после образования тромбов у шести привитых, сообщается на официальном сайте ведомства.
По данным FDA, на данный момент прививку получили более 6,8 млн жителей США. При этом у шести женщин от 18 до 48 лет спустя 6-13 дней после вакцинации возникли тромбы «специфического типа» в сочетании с низким уровнем тромбоцитов крови. Ввиду этого Центр по контролю заболеваемости США (CDC) 14 апреля соберет заседание Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) для оценки данных случаев и их потенциальной значимости.
«FDA рассмотрит этот анализ, поскольку оно также расследует эти случаи. До тех пор, пока этот процесс не будет завершен, мы рекомендуем приостановить использование данной вакцины из-за чрезмерной осторожности», — говорится в заявлении. При этом отмечается, что подобные побочные эффекты пока встречаются крайне редко.
Вакцина Johnson & Johnson стала первой однокомпонентной вакциной от коронавируса, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также препарат одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Ранее ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca. Связь между препаратом и тромбозом подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили ее.