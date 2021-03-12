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ВОЗ рекомендовала применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Johnson & Johnson. Она стала первым однокомпонентным препаратом, одобренным организацией.

«Сегодня ВОЗ внесла в список для использования в чрезвычайных ситуациях вакцину Johnson & Johnson от COVID-19», — сообщает пресс-служба организации. В ВОЗ подчеркнули, что она стала четвертой вакциной, получившей одобрение организации.

«Вакцина от Johnson & Johnson первый однокомпонентный препарат, внесенный в список»,- отметили в ВОЗ. Препарат разработан компанией Janssen — подразделением американской Johnson & Johnson. Ранее,11 марта, вакцину компании одобрило Европейское агентство лекарственных средств. 

Первой ВОЗ одобрила вакцину от немецкой BioNTech и американской Pfizer, о чем было объявлено 31 декабря 2020 г. До этого ее зарегистрировали регуляторы США и Великобритании, где приступили к массовой вакцинации населения этим препаратом. Второй и третьей стали вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Один ее вариант производится в Южной Корее, другой — в Индии.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. ВОЗ пока не зарегистрировала российский препарат, заявка на регистрацию подана.

Ранее по теме: ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca в чрезвычайных ситуациях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных