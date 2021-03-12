ВОЗ рекомендовала применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Johnson & Johnson. Она стала первым однокомпонентным препаратом, одобренным организацией.
«Сегодня ВОЗ внесла в список для использования в чрезвычайных ситуациях вакцину Johnson & Johnson от COVID-19», — сообщает пресс-служба организации. В ВОЗ подчеркнули, что она стала четвертой вакциной, получившей одобрение организации.
«Вакцина от Johnson & Johnson первый однокомпонентный препарат, внесенный в список»,- отметили в ВОЗ. Препарат разработан компанией Janssen — подразделением американской Johnson & Johnson. Ранее,11 марта, вакцину компании одобрило Европейское агентство лекарственных средств.
Первой ВОЗ одобрила вакцину от немецкой BioNTech и американской Pfizer, о чем было объявлено 31 декабря 2020 г. До этого ее зарегистрировали регуляторы США и Великобритании, где приступили к массовой вакцинации населения этим препаратом. Второй и третьей стали вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Один ее вариант производится в Южной Корее, другой — в Индии.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. ВОЗ пока не зарегистрировала российский препарат, заявка на регистрацию подана.