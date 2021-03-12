ВОЗ рекомендовала применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson

Первой ВОЗ одобрила вакцину от немецкой BioNTech и американской Pfizer, о чем было объявлено 31 декабря 2020 г. До этого ее зарегистрировали регуляторы США и Великобритании, где приступили к массовой вакцинации населения этим препаратом. Второй и третьей стали вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Один ее вариант производится в Южной Корее, другой — в Индии.