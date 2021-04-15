Песков прокомментировал ситуацию вокруг студенческого журнала DOXA

«Нам известно об этой истории из сообщений СМИ. Там дело в том, что само издание действительно начиналось как студенческое, но оно давно носит общественно-политический характер. Там студенческих вопросов мало», — сказал Песков. Решение суда о запрете определенных действий для редакторов DOXA пресс-секретарь главы государства отказался комментировать.