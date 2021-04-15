Песков прокомментировал ситуацию вокруг студенческого журнала DOXA
Журнал DOXA, сотрудники которого обвиняются в призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, давно уже не является студенческим изданием и носит общественно-политический характер. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нам известно об этой истории из сообщений СМИ. Там дело в том, что само издание действительно начиналось как студенческое, но оно давно носит общественно-политический характер. Там студенческих вопросов мало», — сказал Песков. Решение суда о запрете определенных действий для редакторов DOXA пресс-секретарь главы государства отказался комментировать.
«Я наверно все-таки останусь приверженным практике не комментировать какие-то судебные решения», — сказал Песков.
Накануне Басманный суд Москвы запретил главному редактору студенческого журнала DOXA Армену Арамяну и еще троим журналистам журнала — Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину — круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката, без письменного разрешения следователя. Эти меры действуют до 14 июня.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Обвинение было предъявлено из-за ролика, который был снят в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; Минюст России включил организацию в реестр иноагентов) Алексея Навального. Однако, как сообщает DOXA, ролик был удален по требованию Роскомнадзора.
Журналисты проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и в марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.