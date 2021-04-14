Суд запретил редактору DOXA выходить из дома и пользоваться интернетом

Сегодня в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения журналистам DOXA — Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой — в виде запрета на выход из дома и использование интернета, сообщала пресс-служба Басманного суда. В редакции и местах проживания журналистов были проведены обыски, сообщало агентство. Позже был проведен допрос, после чего всех задержали.