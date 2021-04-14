Суд запретил редактору DOXA выходить из дома и пользоваться интернетом
Басманный суд Москвы запретил редактору студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину выходить из дома и пользоваться интернетом, передает ТАСС из зала суда.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Метелкину меры пресечения в виде определенных действий», — огласила судья Наталия Дударь постановление.
Сегодня в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения журналистам DOXA — Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой — в виде запрета на выход из дома и использование интернета, сообщала пресс-служба Басманного суда. В редакции и местах проживания журналистов были проведены обыски, сообщало агентство. Позже был проведен допрос, после чего всех задержали.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и в марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.
DOXA — студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России.