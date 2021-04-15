В РАН допустили возможность хронического течения COVID-19
Исследования постковидного периода переболевших пациентов показывают, что COVID-19 может протекать в хронической форме, заявил член Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин.
«Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть те больные, которые дважды-трижды уже переносят эту болезнь, и утвердительно должен сказать: к сожалению, да — есть такие больные. Но это что — новая болезнь или продолжение той болезни, которая была?» — сказал он.
Чучалин также перечислил другие симптомы постковидного периода: эндотелиит — воспаление оболочки кровеносных сосудов — различных органов, синдром коагулопатии — нарушение свертываемости крови, синдром хронического утомления и хроническая гипоксемия — нехватка кислорода в крови.
Академик заявил о необходимости помогать людям, перенесшим COVID-19, так как сейчас, по его словам, они являются «брошенными». По мнению Чучалина, нужно создать специальные постковидные диспансеры для реабилитации таких людей по аналогии с диспансерами для страдающих ревматизмом.
По данным оперативного штаба на 15 апреля, за время пандемии коронавирус был выявлен почти у 4,7 млн россиян. Из них свыше 4,3 млн человек выздоровели, а 104,4 тыс. умерли. В настоящий момент COVID-19 болеют более 269 тыс. граждан. За последние сутки инфекцию обнаружили у 8944 человек.