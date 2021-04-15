В РАН допустили возможность хронического течения COVID-19

«Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть те больные, которые дважды-трижды уже переносят эту болезнь, и утвердительно должен сказать: к сожалению, да — есть такие больные. Но это что — новая болезнь или продолжение той болезни, которая была?» — сказал он.