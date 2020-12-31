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Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Ведомости

Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.

«Подавляющее большинство [сталкивающихся с тяжелыми последствиями заболевания] — 80,69% — это молодые люди до 40-50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — сказал Хирахата (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что от хронической слабости после болезни страдают 97,1%, от депрессии — 86,8%, от неспособностью сформулировать мысль — 83%. На головую боль жалуются 77,4%, на боли во всем теле — 77,4%, на трудности при дыхании испытывают 73,3%. Учащенное сердцебиение обнаружено у 71,3%, бессонница — у 71,3%, отсутствие аппетита — у 63%, выпадение волос — 52,9%. Обоняние потеряно у 35,2% перенесших легкую форму коронавируса, вкусовые ощущения — у 27,9%.

Ранее американские ученые выяснили, что у людей, перенесших коронавирус, наблюдается продолжительное ослабление клеточного иммунитета. Это может повлиять на способность организма противостоять вирусам в дальнейшем. Причем нарушения иммунной регуляции чаще наблюдались у тех, кто переболел в легкой форме. Ситуация усугублялась в зависимости от возраста. Кроме того, в российском Минздраве в октябре предупреждали о риске бесплодия у мужчин, перенесших коронавирус.

Ранее по теме: Ученые выявили еще одно негативное последствие коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных