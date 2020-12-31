Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.
«Подавляющее большинство [сталкивающихся с тяжелыми последствиями заболевания] — 80,69% — это молодые люди до 40-50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — сказал Хирахата (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что от хронической слабости после болезни страдают 97,1%, от депрессии — 86,8%, от неспособностью сформулировать мысль — 83%. На головую боль жалуются 77,4%, на боли во всем теле — 77,4%, на трудности при дыхании испытывают 73,3%. Учащенное сердцебиение обнаружено у 71,3%, бессонница — у 71,3%, отсутствие аппетита — у 63%, выпадение волос — 52,9%. Обоняние потеряно у 35,2% перенесших легкую форму коронавируса, вкусовые ощущения — у 27,9%.
Ранее американские ученые выяснили, что у людей, перенесших коронавирус, наблюдается продолжительное ослабление клеточного иммунитета. Это может повлиять на способность организма противостоять вирусам в дальнейшем. Причем нарушения иммунной регуляции чаще наблюдались у тех, кто переболел в легкой форме. Ситуация усугублялась в зависимости от возраста. Кроме того, в российском Минздраве в октябре предупреждали о риске бесплодия у мужчин, перенесших коронавирус.