Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Ранее американские ученые выяснили, что у людей, перенесших коронавирус, наблюдается продолжительное ослабление клеточного иммунитета. Это может повлиять на способность организма противостоять вирусам в дальнейшем. Причем нарушения иммунной регуляции чаще наблюдались у тех, кто переболел в легкой форме. Ситуация усугублялась в зависимости от возраста. Кроме того, в российском Минздраве в октябре предупреждали о риске бесплодия у мужчин, перенесших коронавирус.