Путин потребовал избавиться от абсурдных правил в социальной сфере
Президент России потребовал избавиться от «забюрокраченных до бесконечности» процедур и абсурдных правил в социальной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует коллективы социальных учреждений и демотивирует их», — сказал Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
В этой связи президент попросил правительство вместе с комиссиями Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты, приказы, инструкции и другие документы в социальной сфере, а также призвал постоянно следить, где еще есть резервы для кардинального улучшения работы учреждений социальной сферы, «чтобы они в полной мере соответствовали самым высоким стандартам и запросам людей».
Ранее Путин обратил внимание на излишнюю бюрократию при предоставлении кредитов сельхозпроизводителям. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что для получения кредитов аграрии обращаются в банк, им не надо «собирать документы». В дальнейшем в результате проводимой министерством цифровизации их можно будет получать онлайн.