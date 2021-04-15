Путин потребовал избавиться от абсурдных правил в социальной сфере

В этой связи президент попросил правительство вместе с комиссиями Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты, приказы, инструкции и другие документы в социальной сфере, а также призвал постоянно следить, где еще есть резервы для кардинального улучшения работы учреждений социальной сферы, «чтобы они в полной мере соответствовали самым высоким стандартам и запросам людей».