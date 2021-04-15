Песков: спрос на вакцинацию в России оставляет желать лучшего
Спрос на вакцинацию от коронавируса в России «оставляет желать лучшего», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, спрос пока оставляет желать лучшего, но будет повышаться. Все-таки постепенно он повышается», – сказал Песков, отметив, что вакцины в обороте достаточно, в соответствии с существующим спросом объемы производства и инфраструктура по распространению работают «абсолютно удовлетворительно».
Ранее он заявил, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. Песков отметил, что пример президента Владимира Путина, который сделал прививку 23 марта, «придаст динамики всему процессу». Нужно усиливать разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцин, добавил пресс-секретарь российского лидера.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.