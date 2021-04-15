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Песков: спрос на вакцинацию в России оставляет желать лучшего

Ведомости

Спрос на вакцинацию от коронавируса в России «оставляет желать лучшего», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, спрос пока оставляет желать лучшего, но будет повышаться. Все-таки постепенно он повышается», – сказал Песков, отметив, что вакцины в обороте достаточно, в соответствии с существующим спросом объемы производства и инфраструктура по распространению работают «абсолютно удовлетворительно».

Ранее он заявил, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. Песков отметил, что пример президента Владимира Путина, который сделал прививку 23 марта, «придаст динамики всему процессу». Нужно усиливать разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцин, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.

Ранее по теме: В Кремле объяснили нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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