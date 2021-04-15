ФМБА начнет клинические испытания вакцины от коронавируса в июле
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует начать клинические испытания своей вакцины от коронавируса в июле, заявила журналистам глава организации Вероника Скворцова.
«В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле – выйти на 1-2 фазу клинических испытаний», – сказала Скворцова (цитата по «Интерфакс»).
Ранее глава ФМБА на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет. Этот иммунитет должен будет сохраняться годами, а не в течение нескольких месяцев. В экспериментальных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13–17 лет.
В настоящий момент в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.