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ФМБА начнет клинические испытания вакцины от коронавируса в июле

Ведомости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует начать клинические испытания своей вакцины от коронавируса в июле, заявила журналистам глава организации Вероника Скворцова.

«В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле – выйти на 1-2 фазу клинических испытаний», – сказала Скворцова (цитата по «Интерфакс»).

Ранее глава ФМБА на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет. Этот иммунитет должен будет сохраняться годами, а не в течение нескольких месяцев. В экспериментальных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13–17 лет.

В настоящий момент в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

Ранее по теме: ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний своей вакцины от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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