УЕФА временно отстранил футбольного арбитра Лапочкина
УЕФА временно отстранил от деятельности российского футбольного арбитра Сергея Лапочкина из-за возможного нарушения им ряда статей дисциплинарного регламента, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
«Решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента», – говорится в сообщении.
Согласно этим статьям, Лапочкин подозревается в попытках участвовать в мошенничестве или коррупции, в оказании незаконного или ненадлежащего влияния на ход или результат матча для получения выгоды и сокрытии от УЕФА своих действий.
По данным источника агентства, арбитр отстранен в связи с расследованием по матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 г. «По версии УЕФА, на Лапочкина выходили некие люди с желанием повлиять на исход матча. Лапочкин не согласился, но при этом не сообщил об инциденте в соответствующий орган УЕФА», – рассказал источник.