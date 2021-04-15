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УЕФА временно отстранил футбольного арбитра Лапочкина

Ведомости

УЕФА временно отстранил от деятельности российского футбольного арбитра Сергея Лапочкина из-за возможного нарушения им ряда статей дисциплинарного регламента, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента», – говорится в сообщении.

Согласно этим статьям, Лапочкин подозревается в попытках участвовать в мошенничестве или коррупции, в оказании незаконного или ненадлежащего влияния на ход или результат матча для получения выгоды и сокрытии от УЕФА своих действий.

По данным источника агентства, арбитр отстранен в связи с расследованием по матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 г. «По версии УЕФА, на Лапочкина выходили некие люди с желанием повлиять на исход матча. Лапочкин не согласился, но при этом не сообщил об инциденте в соответствующий орган УЕФА», – рассказал источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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