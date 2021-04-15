Ростуризм назвал число находящихся в Турции россиян
Около 50 тыс. организованных туристов из России находятся в Турции, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», – сказала Догузова. В Турции и Танзании находятся еще около 50 тыс. самостоятельных туристов, некоторые из них отправились через Турцию в третьи страны.
Глава ведомства отметила, что в случае возникновения сложностей будут предприняты оперативные решения. На согласовании находится субсидия туроператорам за возвратные рейсы. «Чтобы вернуть планово всех своих туристов, туроператоры с сегодняшнего дня отправляют в Турцию и Танзанию пустые самолеты», – рассказала Догузова.
По ее словам, в связи с приостановкой авиасообщения с этими странами начали отменятся рейсы иностранных авиакомпаний. «Росавиация оперативно отработала этот вопрос, и на данный момент мы видим, что обратные рейсы уже появляются в расписаниях на вылет из Турции», – подчеркнула руководитель Ростуризма.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.