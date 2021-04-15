Ростуризм назвал число находящихся в Турции россиян

«Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», – сказала Догузова. В Турции и Танзании находятся еще около 50 тыс. самостоятельных туристов, некоторые из них отправились через Турцию в третьи страны.