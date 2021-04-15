Turkish Airlines объяснила порядок обмена или сдачи авиабилетов
Авиакомпания Turkish Airlines предложила клиентам с билетами на перелет между Турцией и Россией обращаться в колл-центр или в офисы продаж для обмена авиабилетов, сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Там отмечается, что в период с 15 апреля по 1 июня авиакомпания будет выполнять рейсы между двумя странами два раза в неделю на взаимной основе.
Сегодня телеканал «Москва 24» опубликовал видео с очередями у столичного офиса Turkish Airlines. Накануне в компании заявили, что пассажирам вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня.