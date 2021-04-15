Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до лета
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня текущего года включительно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, разосланную авиакомпаниям.
«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией», — указано в документе.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в конце прошлого года после обнаружения там нового штамма коронавируса, который впоследствии был выявлен более чем в 100 странах мира. Впоследствии данная мера неоднократно продлевалась и, в соответствии с последним решением, должна была прекратить действовать 16 апреля.
22 марта гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, что в России выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Кроме того, 1 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что третья волна пандемии может начаться в стране через две-три недели.
По данным Минздрава Великобритании, за время пандемии в стране выявили почти 4,4 млн случаев коронавируса. Из них 2672 — за сутки. Темпы заболеваемости COVID-19 там снижаются с начала декабря. Рекордный прирост за 24 часа был зафиксирован 29 декабря прошлого года — 81 533 случаев. Умерли от коронавируса более 150 тыс. британцев.