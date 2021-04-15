Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до лета

По данным Минздрава Великобритании, за время пандемии в стране выявили почти 4,4 млн случаев коронавируса. Из них 2672 — за сутки. Темпы заболеваемости COVID-19 там снижаются с начала декабря. Рекордный прирост за 24 часа был зафиксирован 29 декабря прошлого года — 81 533 случаев. Умерли от коронавируса более 150 тыс. британцев.