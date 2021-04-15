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Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до лета

Ведомости

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня текущего года включительно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, разосланную авиакомпаниям. 

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией», — указано в документе.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в конце прошлого года после обнаружения там нового штамма коронавируса, который впоследствии был выявлен более чем в 100 странах мира. Впоследствии данная мера неоднократно продлевалась и, в соответствии с последним решением, должна была прекратить действовать 16 апреля.

22 марта гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, что в России выявили более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Кроме того, 1 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что третья волна пандемии может начаться в стране через две-три недели.

По данным Минздрава Великобритании, за время пандемии в стране выявили почти 4,4 млн случаев коронавируса. Из них 2672 — за сутки. Темпы заболеваемости COVID-19 там снижаются с начала декабря. Рекордный прирост за 24 часа был зафиксирован 29 декабря прошлого года — 81 533 случаев. Умерли от коронавируса более 150 тыс. британцев.

Ранее по теме: Джонсон назвал примерный срок начала третьей волны пандемии в Великобритании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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