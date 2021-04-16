Россияне назвали размер накоплений для комфортной жизни
Россиянам в среднем нужно 1,3 млн руб. для комфортной жизни, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка. Самые большие суммы назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга. Опрос проводился в городах с населением больше 500 тыс. человек.
По данным опроса, жителям Москвы для комфортной жизни нужно иметь на счету 1,85 млн руб., жителям Владивостока – 1,75 млн, жителям Санкт-Петербурга – 1,67 млн. В первую пятерку также вошли Красноярск – 1,52 млн и Новосибирск – 1,5 млн руб.
Чаще всего откладывают деньги в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове, отметили аналитики. Около 40% респондентов отметили, что откладывают деньги постоянно или время от времени. В среднем опрошенные кладут на счет 19,8% от дохода. Чаще всего копят деньги люди с высшим образованием – 41% и респонденты старшего возраста – 43%. Среди основных целей накопления россияне назвали непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия.
Исследователи «Работа.ру» выяснили, что почти треть россиян (30%) откладывают часть доходов в сбережения. Годом ранее, согласно результатам аналогичного опроса, деньги откладывали 28% жителей России. Причем 64% опрошенных в минувшем году заявляли, что планируют начать копить в 2021 г., но, судя по недавнему исследованию, дальше намерений у большинства из них дело не пошло.