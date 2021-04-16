Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Россияне назвали размер накоплений для комфортной жизни

Ведомости

Россиянам в среднем нужно 1,3 млн руб. для комфортной жизни, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка. Самые большие суммы назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга. Опрос проводился в городах с населением больше 500 тыс. человек.

По данным опроса, жителям Москвы для комфортной жизни нужно иметь на счету 1,85 млн руб., жителям Владивостока – 1,75 млн, жителям Санкт-Петербурга – 1,67 млн. В первую пятерку также вошли Красноярск – 1,52 млн и Новосибирск – 1,5 млн руб.

Чаще всего откладывают деньги в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове, отметили аналитики. Около 40% респондентов отметили, что откладывают деньги постоянно или время от времени. В среднем опрошенные кладут на счет 19,8% от дохода. Чаще всего копят деньги люди с высшим образованием – 41% и респонденты старшего возраста – 43%. Среди основных целей накопления россияне назвали непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия.

Исследователи «Работа.ру» выяснили, что почти треть россиян (30%) откладывают часть доходов в сбережения. Годом ранее, согласно результатам аналогичного опроса, деньги откладывали 28% жителей России. Причем 64% опрошенных в минувшем году заявляли, что планируют начать копить в 2021 г., но, судя по недавнему исследованию, дальше намерений у большинства из них дело не пошло.

Ранее по теме: Все больше россиян откладывают деньги на черный день

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных