Россияне назвали размер накоплений для комфортной жизни

Чаще всего откладывают деньги в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове, отметили аналитики. Около 40% респондентов отметили, что откладывают деньги постоянно или время от времени. В среднем опрошенные кладут на счет 19,8% от дохода. Чаще всего копят деньги люди с высшим образованием – 41% и респонденты старшего возраста – 43%. Среди основных целей накопления россияне назвали непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия.