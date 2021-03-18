Все больше россиян откладывают деньги на черный день

Исследователи «Работа.ру» также установили, что 21% из тех респондентов, кто откладывает деньги, направляют на накопления порядка 30% доходов, 6% – от 30 до 50% доходов, а 3% – более 50%. При этом большинство респондентов (42%) указали, что откладывают деньги на черный день, 25% копят на поездку в отпуск, а 24% планируют накопить на квартиру. Каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что откладывает деньги на ремонт, 18% копят на детей, 16% – на покупку автомобиля, 13% – на лечение.