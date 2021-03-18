Все больше россиян откладывают деньги на черный день

Все больше россиян откладывают деньги на черный деньСбережения растут, но благосостояние не повышается
Почти треть россиян (30%) откладывают часть доходов в сбережения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Годом ранее, согласно результатам аналогичного опроса, деньги откладывали 28% жителей России. Причем 64% опрошенных в минувшем году заявляли, что планируют начать копить в 2021 г., но, судя по недавнему исследованию, дальше намерений у большинства из них дело не пошло.
Исследователи «Работа.ру» также установили, что 21% из тех респондентов, кто откладывает деньги, направляют на накопления порядка 30% доходов, 6% – от 30 до 50% доходов, а 3% – более 50%. При этом большинство респондентов (42%) указали, что откладывают деньги на черный день, 25% копят на поездку в отпуск, а 24% планируют накопить на квартиру. Каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что откладывает деньги на ремонт, 18% копят на детей, 16% – на покупку автомобиля, 13% – на лечение.
Вместе с тем каждый восьмой россиянин (12%) приберегает деньги на оплату обучения, а каждый десятый (10%) – на покупку новой одежды или обуви, 8% рассчитывают приобрести за счет накопленных резервов либо смартфон, либо ноутбук, либо компьютер, 7% – бытовую технику, 5% респондентов указали, что откладывают, чтобы безбедно провести дачный сезон.