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Все больше россиян откладывают деньги на черный день

Сбережения растут, но благосостояние не повышается
Михаил Сидоров
Максим Стулов / Ведомости

Почти треть россиян (30%) откладывают часть доходов в сбережения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Годом ранее, согласно результатам аналогичного опроса, деньги откладывали 28% жителей России. Причем 64% опрошенных в минувшем году заявляли, что планируют начать копить в 2021 г., но, судя по недавнему исследованию, дальше намерений у большинства из них дело не пошло.

Исследователи «Работа.ру» также установили, что 21% из тех респондентов, кто откладывает деньги, направляют на накопления порядка 30% доходов, 6% – от 30 до 50% доходов, а 3% – более 50%. При этом большинство респондентов (42%) указали, что откладывают деньги на черный день, 25% копят на поездку в отпуск, а 24% планируют накопить на квартиру. Каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что откладывает деньги на ремонт, 18% копят на детей, 16% – на покупку автомобиля, 13% – на лечение.

Вместе с тем каждый восьмой россиянин (12%) приберегает деньги на оплату обучения, а каждый десятый (10%) – на покупку новой одежды или обуви, 8% рассчитывают приобрести за счет накопленных резервов либо смартфон, либо ноутбук, либо компьютер, 7% – бытовую технику, 5% респондентов указали, что откладывают, чтобы безбедно провести дачный сезон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных