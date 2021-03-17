Россияне накопили 2,7 трлн рублей «на черный день»

За прошедший год доля налички в денежном обращении выросла на 30%, или на 2,9 трлн руб. На 1 ноября 2020 г. ее отношение к денежной массе равнялось 21,8% – это максимальное значение с 2015 г. В III квартале отношение наличных к номинальному ВВП достигло максимального значения за последние 10 лет – 11,3%. К концу года доля наличных денег снизилась до 21,5% всей денежной массы, но по-прежнему превышала уровень начала 2020 г. (18,7%).