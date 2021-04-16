Разработчик «Спутника V» заявил об эффективности вакцины для животных
Вакцина от коронавируса «Спутник V» может защищать животных, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — пояснил Гинцбург.
По его словам, прививать животных от коронавируса нужно, чтобы прекратить циркуляцию вируса между ними и человеком. Гинцбург рассказал, что доклинические испытания вакцины проходили на животных и препарат работал, однако специальная вакцина для животных будет дешевле «Спутника V».
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.
Ранее Россельхознадзор сообщил о регистрации первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и протестирован на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и прочих животных.