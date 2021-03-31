В Россельхознадзоре назвали стоимость вакцины от COVID-19 для животных

Ранее ведомство сообщило о регистрации первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и протестирован на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и прочих животных.