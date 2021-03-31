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В Россельхознадзоре назвали стоимость вакцины от COVID-19 для животных

Ведомости

Две дозы российской вакцины против COVID-19 для животных будут стоить 588 руб., сообщает корпоративное издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на советника руководителя службы Юлию Мелано.

«Две дозы вакцины для домашних животных будут стоить 588 руб.», – сказала изданию Мелано. По ее словам, для формирования иммунитета необходима двукратная вакцинация животных с интервалом в три недели.

Согласно рекомендациям экспертов, собак и кошек необходимо прививать с шестимесячного возраста, а взрослых питомцев иммунизировать не реже одного раза в год.

Ранее ведомство сообщило о регистрации первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и протестирован на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и прочих животных.

Ранее по теме: В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 для животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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