В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 для животных
Первая в мире вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек, зарегистрирована в России, сообщается на сайте Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.
Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и протестирован на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и прочих животных. Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков отметил, что результаты исследования лекарства доказали его безвредность. Антитела в итоге выработались у 100% привитых зверей.
«Она (вакцина. — прим. ред.) является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — подчеркнул Савенков. При этом, на какой срок вырабатываются антитела к коронавирусу после прививки, Россельхознадзор все еще изучает.
«На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», — добавил представитель ведомства.
Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии. В связи с этим вокруг людей будут постоянно присутствовать очаги инфекции, которая при этом будет эволюционировать, подчеркнул он.
При этом опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что только по 5% владельцев кошек и собак готовы привить своих питомцев. Однозначно против этого высказались 41% и 43% из них.