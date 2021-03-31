В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 для животных

Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии. В связи с этим вокруг людей будут постоянно присутствовать очаги инфекции, которая при этом будет эволюционировать, подчеркнул он.