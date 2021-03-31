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В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 для животных

Ведомости

Первая в мире вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек, зарегистрирована в России, сообщается на сайте Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре. 

Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и протестирован на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и прочих животных. Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков отметил, что результаты исследования лекарства доказали его безвредность. Антитела в итоге выработались у 100% привитых зверей.

«Она (вакцина. — прим. ред.) является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — подчеркнул Савенков. При этом, на какой срок вырабатываются антитела к коронавирусу после прививки, Россельхознадзор все еще изучает.

«На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», — добавил представитель ведомства. 

Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии. В связи с этим вокруг людей будут постоянно присутствовать очаги инфекции, которая при этом будет эволюционировать, подчеркнул он.

При этом опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что только по 5% владельцев кошек и собак готовы привить своих питомцев. Однозначно против этого высказались 41% и 43% из них.

Ранее по теме: Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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