Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных

По его словам, в течение года людей удастся защитить от вируса с помощью хороших вакцин. К этому моменту коронавирусом заразятся домашние животные, но никто не будет избавляться от них. «Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать. То есть надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем», — объяснил Гинцбург.