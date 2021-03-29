Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
Следующий этап пандемии коронавируса – заражение им сельскохозяйственных и домашних животных, заявил директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».
По его словам, в течение года людей удастся защитить от вируса с помощью хороших вакцин. К этому моменту коронавирусом заразятся домашние животные, но никто не будет избавляться от них. «Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать. То есть надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем», — объяснил Гинцбург.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили о разработке вакцины от коронавируса для животных. Вакцину испытывали на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. Антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования. У животных, привитых в июне 2020 г., до сих пор сохраняется иммунитет, сообщала советник руководителя ведомства Юлия Мелано. По ее словам, в России коронавирус был выявлен у двух кошек. Эти животные более восприимчивы к вирусу в отличие от собак.
Издание «Ветеринария и жизнь» сообщило, что потенциальные покупатели могут оформить предзаказ на вакцину для животных. Она будет представлена на площадке X Международного ветеринарного конгресса, который состоится в период с 20 по 23 апреля 2021 г.