Мурашко заявил о вхождении России в число стран с высоким потреблением алкоголя
Россия входит в число стран с высокой распространенностью курения и пьянства, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании коллегии Минздрава.
«Несмотря на то что в последние годы мы существенно сократили потребление алкоголя и табака, мы все еще в числе стран с высокой распространенностью курения и пьянства, с которыми связано большинство смертей трудоспособного возраста», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
По данным Минздрава, объем потребления алкоголя в России снизился с 10,6 литров на душу населения в 2019 г. до 9,4 литра, а употребление табака – с 24,2% от взрослого населения до 21,5%. Смертность от злоупотребления алкоголем и табаком снизилась на 2,8% среди мужчин трудоспособного возраста и на 1,6% среди женщин. Продажа алкоголя за два года снизилась на 3%, табака – на 6%, рассказал министр.
Ранее Мурашко заявил, что около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность в РФ составляет до 75%, отметил он.