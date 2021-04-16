Мурашко заявил о вхождении России в число стран с высоким потреблением алкоголя

По данным Минздрава, объем потребления алкоголя в России снизился с 10,6 литров на душу населения в 2019 г. до 9,4 литра, а употребление табака – с 24,2% от взрослого населения до 21,5%. Смертность от злоупотребления алкоголем и табаком снизилась на 2,8% среди мужчин трудоспособного возраста и на 1,6% среди женщин. Продажа алкоголя за два года снизилась на 3%, табака – на 6%, рассказал министр.