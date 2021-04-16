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Мурашко заявил о вхождении России в число стран с высоким потреблением алкоголя

Ведомости

Россия входит в число стран с высокой распространенностью курения и пьянства, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании коллегии Минздрава.

«Несмотря на то что в последние годы мы существенно сократили потребление алкоголя и табака, мы все еще в числе стран с высокой распространенностью курения и пьянства, с которыми связано большинство смертей трудоспособного возраста», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

По данным Минздрава, объем потребления алкоголя в России снизился с 10,6 литров на душу населения в 2019 г. до 9,4 литра, а употребление табака – с 24,2% от взрослого населения до 21,5%. Смертность от злоупотребления алкоголем и табаком снизилась на 2,8% среди мужчин трудоспособного возраста и на 1,6% среди женщин. Продажа алкоголя за два года снизилась на 3%, табака – на 6%, рассказал министр.

Ранее Мурашко заявил, что около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность в РФ составляет до 75%, отметил он.

Ранее по теме: Минздрав оценил вклад алкоголя в мужскую смертность в 75%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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