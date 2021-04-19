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Самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за подозрения на инсульт у пилота

Ведомости

Грузовой самолет Boeing, летевший из Парижа в Токио, приземлился в аэропорту Новосибирска из-за подозрения на инсульт у первого пилота, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В 09.53 (05.53 мск) грузовой самолет авиакомпании Global Aviation Consulting, совершавший рейс Париж — Токио, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Предварительная причина посадки — инсульт у командира воздушного судна. КВС доставлен в больницу», — сообщили в прокуратуре.

По данным собеседника агентства, пассажиров на борту самолета не было. Экипаж находится на 18-часовом отдыхе, после которого самолет отправится в Токио.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных