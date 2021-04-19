Самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за подозрения на инсульт у пилота
Грузовой самолет Boeing, летевший из Парижа в Токио, приземлился в аэропорту Новосибирска из-за подозрения на инсульт у первого пилота, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«В 09.53 (05.53 мск) грузовой самолет авиакомпании Global Aviation Consulting, совершавший рейс Париж — Токио, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Предварительная причина посадки — инсульт у командира воздушного судна. КВС доставлен в больницу», — сообщили в прокуратуре.
По данным собеседника агентства, пассажиров на борту самолета не было. Экипаж находится на 18-часовом отдыхе, после которого самолет отправится в Токио.