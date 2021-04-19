В России за сутки выявили 8589 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8589 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 710 690. За день умерли 346 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 105 928.
Вчера, 18 апреля, оперштаб сообщил о 8632 новых заболевших инфекцией.
В Москве за сутки выявили 2279 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1089 пациентов, скончались 53 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 692 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровел 6818 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 333 598 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 141,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31,6 млн случаев, Индии (свыше 15 млн) и Бразилии (более 13,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привилось около 1 млн человек.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.