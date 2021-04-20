Аналитики назвали регионы с самыми недовольными жилищными условиями жителями

«В 2018 году качеством воды были недовольны 15,4% домохозяйств, а в 2020 – уже 13,4%. Улучшения, хоть и небольшие, отмечались и в вопросах освещения во дворах и подъездах, а также в том, что касается шума и загрязнений воздуха, проникающих с улицы. Несколько ухудшилась ситуация электричеством в домах — люди стали чаще жаловаться на перебои в электросети», — рассказала она.