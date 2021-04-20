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Аналитики назвали регионы с самыми недовольными жилищными условиями жителями

Ведомости

Карелия, Северная Осетия, Хабаровский край, Коми и Астраханская область возглавили антирейтинг российских регионов, жители которых наиболее недовольны своими жилищными условиями, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Рейтинг рассчитывался на основе опросных данных Росстата за 2020 г. Он учитывает десять типичных коммунальных проблем: плохое отопление, слабую освещенность помещения, сырость или промерзание стен и полов, наличие насекомых и грызунов, загрязнение воздуха и шум с улицы, недостаточную звукоизоляцию, плохую освещенность подъездов и придомовой территории, беспорядки вблизи дома или в подъезде, плохое качество воды и сбои с электроэнергией. За средний был взят показатель в 10 баллов, то есть по баллу на каждый из вышеуказанных параметров.

В итоге Карелия набрала 22,92 балла, что является максимумом среди всех регионов страны. Местные жители выразили недовольство нарушениями общественного порядка возле домов и плохим освещением вокруг них, а также шумом, грязным воздухом, пылью и сажей с улицы. В Хабаровском крае граждан беспокоят недостаток естественного освещения в домах, шумные соседи, насекомые или грызуны. У этих регионов 20,26 и 19,71 балла соответственно.

У замыкающих антирейтинг Республики Коми и Астраханской области 18,27 и 17,56 балла соответственно. В первой указали на недостаток тепла, сырость и промерзание домов, на насекомых и грызунов. Во второй пожаловались на сбои электричества, плохую освещенность возле домов и шумных соседей.

Также в десятку рейтинга «коммунальной разрухи» попали Орловская область (16,63 балла), Забайкальский край (15,43 балла), Тверская область (15,38 балла), Карачаево-Черкесия (14,76 балла) и Ленинградская область (14,02 балла).

Наиболее довольными жилищными условиями оказались жители Чечни, где общий балл составил 1,01. Также в целом не жаловались граждане, проживающие в Кабардино-Балкарии (2,13 балла), Севастополе (3,45 балла), Белгородской (4,38 балла) и Брянской областях (5,35 балла).

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что изменения, наблюдавшиеся в сфере ЖКХ за последние два года, можно назвать умеренно-положительными.

«В 2018 году качеством воды были недовольны 15,4% домохозяйств, а в 2020 – уже 13,4%. Улучшения, хоть и небольшие, отмечались и в вопросах освещения во дворах и подъездах, а также в том, что касается шума и загрязнений воздуха, проникающих с улицы. Несколько ухудшилась ситуация электричеством в домах — люди стали чаще жаловаться на перебои в электросети», — рассказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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