В Москве можно будет сделать прививку от коронавируса в ЦУМе
Прививку от коронавируса с 21 апреля можно будет сделать в московском ЦУМе, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.
По ее словам, жители Москвы предпочитают проходить вакцинацию в таких точках: в ГУМе прививки от коронавируса сделали более 15,5 тыс. человек. Также с 21 апреля пункты вакцинации откроются еще в двух торговых центрах города – «Шангал» и «XL Дмитровка». Прививки делаются бесплатно и без предварительной записи.
Сделать прививку от коронавируса можно на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити». Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах «»РИО» Ленинский», «Дубровка», «Круг» и «Тройка». Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Европейский», а также в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Сейчас она зарегистрирована уже в 60 странах мира. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.