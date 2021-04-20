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В Москве можно будет сделать прививку от коронавируса в ЦУМе

Ведомости

Прививку от коронавируса с 21 апреля можно будет сделать в московском ЦУМе, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, жители Москвы предпочитают проходить вакцинацию в таких точках: в ГУМе прививки от коронавируса сделали более 15,5 тыс. человек. Также с 21 апреля пункты вакцинации откроются еще в двух торговых центрах города – «Шангал» и «XL Дмитровка». Прививки делаются бесплатно и без предварительной записи.

Сделать прививку от коронавируса можно на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити». Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах «»РИО» Ленинский», «Дубровка», «Круг» и «Тройка». Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Европейский», а также в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Сейчас она зарегистрирована уже в 60 странах мира. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.

Ранее по теме: В России 3,8 млн человек привились «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных