В России 3,8 млн человек привились «Спутником V»
Полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами вакцины «Спутник V» прошли 3,8 млн человек, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов на общем собрании отделения медицинских наук РАН.
«В настоящий момент в России провакцинировано и занесено в базу уже, по крайней мере, не менее чем двукратно уже 3,8 млн человек», — цитирует ТАСС Логунова.
По его словам, в России произведено порядка 20 млн доз вакцины, 16 млн доз выпущено в гражданский оборот. Эффективность вакцины в гражданском обороте составила 97,6%, что даже выше, чем было выявлено в клиническом исследовании, отметил Логунов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава заявляла, что в России привились от коронавируса 8 млн человек.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Сейчас она зарегистрирована уже в 60 странах мира. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В России также зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.