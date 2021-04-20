Верховный суд смягчил меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню
Верховный суд России смягчил до подписки о невыезде меру пресечения аудитору Счетной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, подозреваемому в хищении из регионального бюджета 700 млн руб., сообщила пресс-служба суда. Ранее в отношении Меня действовал запрет на совершение определенных действий.
«Суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде», — приводят заявление суда «РИА Новости».
Мень был задержан 18 ноября 2020 г. На следующий день суд избрал ему меру пресечения, запретив выходить из дома более чем на двухчасовую прогулку, общаться с определенным кругом лиц, пользоваться телефоном и интернетом.
Меня обвиняют в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии следствия, будучи главой региона, чиновник указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином России средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер».
В Следственном комитете (СК) полагают, что хищение было совершено в 2011 г. Вместе с Менем обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ, также проходят управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин и бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков. Максимальное наказание за подобное деяние составляет 10 лет лишения свободы.
После освобождения от должности губернатора Ивановской области Мень пять лет был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, аудитором Счетной палаты он стал в 2018 г. Его задержание стало возможным после того, как сделать это по просьбе Генерального прокурора России Игоря Краснова единогласно разрешил Совет Федерации, таким образом лишив чиновника неприкосновенности.