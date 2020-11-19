Суд избрал меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

СК задержал Меня вчера, 18 ноября. Его обвиняют в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии следствия, будучи главой региона, Мень указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином России средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер».