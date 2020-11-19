Суд избрал меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

Суд избрал меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу МенюЕму запрещено покидать место жительства и пользоваться интернетом
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании аудитору Счетной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, подозреваемому в хищении из регионального бюджета 700 млн руб., меры пресечения в виде наложения запрета на совершение определенных действий, сообщила пресс-служба суда.
«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Меня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Так судом установлены следующие запреты: покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать информационно-телекоммуникационную сеть "интернет"», — сказано в сообщении.
Уточняется, что мера пресечения избрана до 18 января 2021 г.
СК задержал Меня вчера, 18 ноября. Его обвиняют в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии следствия, будучи главой региона, Мень указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином России средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер».
По данным следствия, хищение было совершено в 2011 г. Вместе с Менем обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ, также проходят управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин и бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков.
После освобождения от должности губернатора Ивановской области Мень пять лет был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, аудитором Счетной палаты он стал в 2018 г. Его задержание стало возможным после того, как сделать это по просьбе Генерального прокурора России Игоря Краснова единогласно разрешил Совет Федерации, таким образом лишив чиновника неприкосновенности.
Сегодня задержание Меня прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что глава государства Владимир Путин в курсе выдвинутых аудитору Счетной палаты обвинений, а также добавил, что президент не делал представление Федеральному собранию, чтобы снять Меня с должности.